Ворскла - КуПС: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Ворскла у матчі-відповіді 1/4 фіналу кваліфікації Ліги конференцій прийматиме фінський КуПС.
Стартові склади команд:
Ворскла: Різник – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк.
Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешіч, Яворський, Кравчук, Челядін, Есеола, Кушніренко, Вакула.
Актуально: Ворскла - КуПС: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги конференцій. LIVE
КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Тойвомякі, Томас, Карільйо – Узочукву, Боатенг, Поповіч, Себбан – Ікаунікс, Удо.
Поєдинок розпочнеться о 19:00.