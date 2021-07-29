 Ворскла - КуПС: Стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - КуПС: Стартові склади команд

Сьогодні 17:53 345 0
Стали відомі стартові склади команд
Ворскла - КуПС: Стартові склади команд
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

 Ворскла у матчі-відповіді 1/4 фіналу кваліфікації Ліги конференцій прийматиме фінський КуПС.

Стартові склади команд:

Ворскла: Різник – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк.

Запасні: Ткаченко, Ісенко, Луїзао, Пешіч, Яворський, Кравчук, Челядін, Есеола, Кушніренко, Вакула.

Актуально: Ворскла - КуПС: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги конференцій. LIVE

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен, Тойвомякі, Томас, Карільйо – Узочукву, Боатенг, Поповіч, Себбан – Ікаунікс, Удо.

Поєдинок розпочнеться о 19:00.

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