Роман Зозуля буде виступати у Португалії

Український форвард Роман Зозуля продовжить кар'єру в Ештурілі.

Про це повідомляє A Bola.

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Контракт підписаний до червня 2022 року.

Раніше Зозуля став вільним агентом після чотирьох років виступів за Альбасете. Він був близький до переходу в Алькоркон, але фанати клубу виступили проти трансферу через політичні погляди Романа.

У минулому сезоні 31-річний футболіст забив 2 голи і зробив 1 ассист в 37 матчах.

Ештуріл минулому сезоні виграв другий дивізіон Португалії і повернувся в еліту через три сезони.