Він фашист: Ультрас Алькоркона виступили проти трансферу Зозулі

Фанатські групи Алькоркона сподіваються, що Роман Зозуля не перейде у їхній клуб.

Про це повідомляє AS.

"Коли серед груп фанатів існують різні думки, найкраще рішення – вислухати думки всіх. Але ми все одно згодні з дечим: це лайно, це породжує розкол, гнів... Чого не було раніше", – написала Федерація Пеньяс дель Алькоркон у своїх соціальних мережах.

"Футболіст Роман Зозуля – не просто патріот. Він фашист, який підтримує батальйон "Азов" – українське нацистське воєнізоване угруповання. Цій особистості немає місця у нашому клубі і місті. Їхня ідеологія прямо суперечить нашим цінностям", – заявив фанатський клуб Секція Петак.

"Ми вважаємо, що підписання гравця, який публікував фото з нацистськими цифрами і підтримує ультраправі та фашистські угруповання в його країні, – помилка. Це несумісно з цінностями терпимості і поваги, які просуває цей спорт", - йдеться в повідомленні уболівальницької група Пенья Ла Превія.