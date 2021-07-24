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Він фашист: Ультрас Алькоркона виступили проти трансферу Зозулі

Сьогодні 12:25 665 1
Він фашист: Ультрас Алькоркона виступили проти трансферу Зозулі
#Зозуля

Джерело - football24.ua.

Фанатські групи Алькоркона сподіваються, що Роман Зозуля не перейде у їхній клуб.

Про це повідомляє AS.

"Коли серед груп фанатів існують різні думки, найкраще рішення – вислухати думки всіх. Але ми все одно згодні з дечим: це лайно, це породжує розкол, гнів... Чого не було раніше", – написала Федерація Пеньяс дель Алькоркон у своїх соціальних мережах.

"Футболіст Роман Зозуля – не просто патріот. Він фашист, який підтримує батальйон "Азов" – українське нацистське воєнізоване угруповання. Цій особистості немає місця у нашому клубі і місті. Їхня ідеологія прямо суперечить нашим цінностям", – заявив фанатський клуб Секція Петак.

"Ми вважаємо, що підписання гравця, який публікував фото з нацистськими цифрами і підтримує ультраправі та фашистські угруповання в його країні, – помилка. Це несумісно з цінностями терпимості і поваги, які просуває цей спорт", - йдеться в повідомленні уболівальницької група Пенья Ла Превія.

Раніше повідомлялося, що Зозуля може перейти в Алькоркон.

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