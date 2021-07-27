Мораес відновлюється від травми у Бразилії

Гравець відновлюється на батьківщині

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес працює над відновленням після травми хрестоподібних зв'язок коліна. Процес реабілітації нападник проводить у Бразилії.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Форвард вже три тижні працює на базі Корінтіанса під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси. За найоптимістичнішими прогнозами, Жуніор повинен повернутися на поле в кінці року.

Чинна угода Мораеса з Шахтарем закінчується 31 грудня.

Нагадаємо, Мораес отримав травму після невдалого приземлення.