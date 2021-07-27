 Мораес відновлюється від травми у Бразилії | Футбол | Champion.com.ua
Бронза Костевич і Омельчука, олімпійський рекорд Романчука та інші підсумки змагального дня - 27 липня
Вчора 16:53 2682
Медальний залік Олімпійських ігор
Вчора 21:02 38720 1
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 28 липня
Вчора 21:02 483
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня
Вчора 20:50 1303
Токіо-2020. Усі переможці четвертого змагального дня - 27 липня
Вчора 20:10 1336
MEGOGO ексклюзивно показуватиме італійську Серію А
Вчора 18:25 892
Токіо-2020. Результати Олімпійських ігор за 27 липня
Вчора 17:50 4088
Став відомий розклад українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо
Вчора 17:11 1181
Динамо віддасть Дубінчака в Дніпро-1
Вчора 16:10 791
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 15:48 7108
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 22:42 3053
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
Вчора 22:27 391
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 20:21 1161
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 1244
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 641
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 10645
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 1397
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 2614 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 874
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 09:33 56560 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Вчора 09:07 824
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Вчора 07:01 1775
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
26.07.2021 18:16 755
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді Андрій Твердохліб
26.07.2021 17:50 3099 1
Легендарний Буффон пройшов церемонію посвяти у новому клубі
Легендарний Буффон пройшов церемонію посвяти у новому клубі Valeriy Ruchka
26.07.2021 17:45 1901
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мораес відновлюється від травми у Бразилії

Вчора 23:25 150 0
Гравець відновлюється на батьківщині
Мораес відновлюється від травми у Бразилії
Фото - ФК Шахтар
#Мораес, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес працює над відновленням після травми хрестоподібних зв'язок коліна. Процес реабілітації нападник проводить у Бразилії.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Форвард вже три тижні працює на базі Корінтіанса під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси. За найоптимістичнішими прогнозами, Жуніор повинен повернутися на поле в кінці року.

Чинна угода Мораеса з Шахтарем закінчується 31 грудня. 

Нагадаємо, Мораес отримав травму після невдалого приземлення.

Коментарі ()