Нападник Владислав Кулач хоче використати свій шанс у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Я довго чекав цього моменту, оскільки вже місяць перебуваю в команді, встиг познайомитися з хлопцями та адаптуватися в колективі, звик до тренувального процесу. Звичайно, радий, що підписав контракт із Динамо, перейшов у цей великий клуб. Буду робити все можливе, щоб допомагати команді в кожній грі та вигравати титули.

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Ще перед зборами ми розмовляли з Мірчею Луческу, і після цієї бесіди у мене була впевненість в тому, що в результаті все буде добре. Отримавши цей шанс, я просто не міг його не використати. Добре, що все так склалося, думаю, всі задоволені. Звичайно, було психологічно трохи важко, оскільки була присутня невизначеність, я не знав, що буде далі, але у підсумку це не завадило мені", - розповів Кулач.