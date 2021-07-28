Динамо підтвердило перехід Кулача

Владислав Кулач перейшов у Динамо

28-річний нападник Владислав Кулач став гравцем Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Владислав Кулач провів яскравий минулий сезон за полтавську Ворсклу та добре проявив себе під час передсезонної підготовки разом із командою, справивши позитивне враження на тренерський штаб киян. Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

У минулому сезоні за Ворсклу Кулач зіграв 34 матчі, у яких забив 19 м’ячів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Кулач буде заявлений за Динамо найближчим часом під номером 28.

Раніше, Динамо мінімально здолало Газіантеп у контрольному матчі.