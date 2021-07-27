Манчестер Юнайтед готовий відпустити Погба

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може піти з команди вже цього літа.
Про це повідомляє ESPN.
В манчестерському клубі не розраховують на продовження контракту з французом. Переговори тривають, але Юнайтед продасть футболіста, якщо ПСЖ спробує підписати футболіста.
Термін поточного контракту закінчується наступного літа, і вже з січня Погба зможе вести переговори з іншими клубами про перехід в статусі вільного агента
Погба захищає кольори Манчестер Юнайтед з літа 2016 року після переходу з Ювентуса за 105 млн євро.
Нагадаємо, уболівальники ПСЖ виступили проти трансферу Погба.