Мессі отримає 20 млн євро за перший сезон в Барселоні за новим контрактом

Відступні аргентинця складають 600 млн євро

Барселона і Ліонель Мессі домовилися щодо підписання нового контракту, за яким аргентинець отримає 20 мільйонів євро за перший сезон.

Про це повідомляє L’Esportiu de Catalunya.

Угода буде розрахована на 5 років, однак в кінці сезону-2022/23 Ліонель сам вирішить, чи хоче він продовжити виступи за "блаугранас".

Сума в другому сезоні буде вище. Якщо сторони припинять співпрацю в 2023 році, форвард отримає серйозну суму.

Якщо Ліонель залишиться в Барсі, то з 2023 року розмір виплат почне поступово знижуватися.

Раніше ПСЖ припинив спроби підписати контракт з Мессі.