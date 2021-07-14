Мессі отримає 20 млн євро за перший сезон в Барселоні за новим контрактом

Джерело - L’Esportiu de Catalunya.
Барселона і Ліонель Мессі домовилися щодо підписання нового контракту, за яким аргентинець отримає 20 мільйонів євро за перший сезон.
Про це повідомляє L’Esportiu de Catalunya.
Угода буде розрахована на 5 років, однак в кінці сезону-2022/23 Ліонель сам вирішить, чи хоче він продовжити виступи за "блаугранас".
Сума в другому сезоні буде вище. Якщо сторони припинять співпрацю в 2023 році, форвард отримає серйозну суму.
Якщо Ліонель залишиться в Барсі, то з 2023 року розмір виплат почне поступово знижуватися.