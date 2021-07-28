Білоног та Коваленко стали гравцями Минаю

Клуб із Закарпаття продовжує комплектацію команди

Джерело - ФК Минай.

Клуб Минай підписав угоди з Дмитром Білоногом та Богданом Коваленком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Дмитро Білоног на дорослому рівні пограв за Зірку з Кропивницького та донецький Олімпік, за клуби Росії, Фінляндії та Білорусі. Був гравцем збірної України на юнацькому рівні - від U-16 до U-20. Наразі гравець належить харківському Металісту, а з Минаєм оформив орендну угоду.

Богдан Коваленко на дорослому рівні виступав за Чайку, Чорноморець та Черкащину, клуби Латвії та Кіпру. Останній сезон провів у черкаському ЛНЗ. Виступав за юнацьку збірну України U-17.

Раніше, Минай підписав шістьох захисників.