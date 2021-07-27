Минай підписав шістьох футболістів

Минай підсилився перед стартом сезону в УПЛ

Джерело - Минай.

Минай підписав угоди з Ігорем Гончаром, Віктором Лиховидьком, Богданом Векляком, Олегом Горіним, Олегом Синьогубом та Андрієм Семенко.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Ігор Гончар за позицією фланговий захисник. Останній сезон провів у вірменському Алашкерті.

Віктору Лиховидько може зіграти і в захисті, і в середині поля. Пограв за Арсенал, Верес, Гірник-Спорт. Останній сезон провів у Чорноморці - в сезоні 2020/2021 зіграв 25 матчів та забив 6 голів.

Богдану Векляку – 21 рік, за позицією - захисник. Грав за Гірник-Спорт та донецький Олімпік. Дебютував в УПЛ в березні цього року матчем проти Ворскли.

Олегу Горіну також 21 рік, за позицією захисник. Грав за молодіжні команди Карпат та Львова, а також за Верес. Є досвід ігор за кордоном – виступав за польську Ягелонію.

Олегу Синьогубу – 32, за позицією – фланговий захисник. Грав за черкаське Дніпро, Арсенал з Білої Церкви, Єдність, Черкащину та Інгулець, де провів 4 сезони.

Захисник Андрій Семенко перейшов з Інгульця, де провів останні 1,5 сезони.

Раніше, Селезньов підписав контракт з ФК Минай.