Роман Яремчук може покинути Гент

Гент хотів би зберегти у своєму складі українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомляє Voetbalkrant.com.

Клуб поставив цінник на футболіста в розмірі 25 млн євро. Раніше стало відомо, що інтерес до нападника відновила Рома.

Бенфіка, з якою пов'язували українця, працює над переходом Дієго Кости.

Яремчук забив 20 голів в минулому чемпіонаті Бельгії, а також відзначився 2 м'ячами на Євро-2020 в складі збірної України.

Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.