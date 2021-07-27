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Гент визначив ціну Яремчука

Сьогодні 21:15 424 0
Роман Яремчук може покинути Гент
Гент визначив ціну Яремчука
#Яремчук, #Гент

Джерело - tribuna.com.

Гент хотів би зберегти у своєму складі українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомляє Voetbalkrant.com.

Клуб поставив цінник на футболіста в розмірі 25 млн євро. Раніше стало відомо, що інтерес до нападника відновила Рома.

Бенфіка, з якою пов'язували українця, працює над переходом Дієго Кости.

Яремчук забив 20 голів в минулому чемпіонаті Бельгії, а також відзначився 2 м'ячами на Євро-2020 в складі збірної України.

Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.

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