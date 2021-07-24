Дженоа може підписати ексгравця Барселони

Дженоа продовжує шукати виконавця на атакувальну позицію.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб звернув увагу на нападника Роми Педро Родрігеса. Наставник римлян Жозе Моурінью не розраховує на 33-річного іспанця, і "грифони" хочуть орендувати ветерана.

У минулому сезоні Серії А Педро зіграв 27 матчів, в яких відзначився 5 голами та двома асистами.

Також ЗМІ повідомляли, що Дженоа не втрачає надії домовитись з Динамо щодо трансферу Владислава Супряги.