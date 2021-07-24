Уболівальники ПСЖ виступили проти трансферу Погба

Поль Погба може влітку змінити клуб

Французький ПСЖ розглядає варіант з трансфером гравця Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє L'Equipe.

Паризький клуб готовий розпочати переговори, враховуючи той факт, що півзахисник відмовився від пропозиції "червоних дияволів" про продовження контракту.

Однак фанати ПСЖ не в захваті від такого трансферу. Так, в Парижі вже з'явилися банери, на яких написано: "Погба, слухай маму. Вона не хоче, щоб ти їхав в Париж. І ми цього не хочемо".

Таких банерів з'явилося кілька по всій столиці Франції.