Металіст підпише бомбардира з Бразилії

Незабаром про угоду повинні оголосити офіційно

Металіст підпише бразильського центрального нападника Матеуса Пейшото.

Про це повідомляє Bem Parana.

Незабаром харків'яни повинні офіційно повідомити про трансфер нападника.

25-річний футболіст грає за бразильський Жувентуде з місцевої Серії А, а до цього захищав кольори Брагантіно, Понте Прета і Спорт Ресіфі.

За 27 матчів у складі Жувентуде Пейшото забив 12 голів. Він також є кращим бомбардиром поточного сезону чемпіонату Бразилії.

Нагадаємо, Металіст у матчі з двома вилученнями переміг Альянс.