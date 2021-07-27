Металіст підпише бомбардира з Бразилії

Джерело - sportarena.com.
Металіст підпише бразильського центрального нападника Матеуса Пейшото.
Про це повідомляє Bem Parana.
Незабаром харків'яни повинні офіційно повідомити про трансфер нападника.
25-річний футболіст грає за бразильський Жувентуде з місцевої Серії А, а до цього захищав кольори Брагантіно, Понте Прета і Спорт Ресіфі.
За 27 матчів у складі Жувентуде Пейшото забив 12 голів. Він також є кращим бомбардиром поточного сезону чемпіонату Бразилії.
Нагадаємо, Металіст у матчі з двома вилученнями переміг Альянс.