Джерело - sport.ua.
ПСЖ готує пропозицію щодо покупки 28-річного півзахисника Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поля Погба.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Офіційних переговорів між клубами ще не було, але ПСЖ зробить пропозицію щодо трансферу найближчим часом.
Погба захищає кольори Манчестер Юнайтед з літа 2016 року після переходу з Ювентуса за 105 млн євро.
Контракт гравця Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.
Нагадаємо, уболівальники ПСЖ виступили проти трансферу Погба.