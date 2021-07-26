Поль Погба може змінити клуб

ПСЖ готує пропозицію щодо покупки 28-річного півзахисника Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поля Погба.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Офіційних переговорів між клубами ще не було, але ПСЖ зробить пропозицію щодо трансферу найближчим часом.

Погба захищає кольори Манчестер Юнайтед з літа 2016 року після переходу з Ювентуса за 105 млн євро.

Контракт гравця Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, уболівальники ПСЖ виступили проти трансферу Погба.