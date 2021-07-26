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Гецко: Історія із Селезньовим - роздута

Сьогодні 16:31 521 0
Іван Гецко прокоментував перехід Євгена Селезньова у Минай
Гецко: Історія із Селезньовим - роздута
#Селезньов

Джерело - zbirna.com.

Колишній форвард збірної України Іван Гецко оцінив можливості 35-річного українського форварда Євгена Селезньова, який незабаром повинен підписати контракт з Минаєм.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо Євген поміняє свій стиль життя і поставить собі за мету чогось досягти, то з таким досвідом, як у нього, нападник зміг би допомогти своїй новій команді. Але, з іншого боку, щось мені підказує, що вся ця історія роздута. Хоча мені б хотілося, щоб у Селезньова вийшло закрити рота своїм критикам і добитися того, чого він хоче.

Я б не називав його чистим нападником. Це гравець атакувального плану. У нього немає швидкісних даних. Його коник — гра на другому поверсі, таранний виконавець. Зараз цих якостей я у нього не спостерігаю, але досвід залишився, тому Селезньов і потрібен Минаю в даній ситуації, коли команда ще вчора не знала, що повернеться у Прем'єр-лігу", — вважає Гецко.

Нагадаємо, Селезньов тренується з Минаєм.

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