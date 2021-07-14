Селезньов тренується з Минаєм

Нападник не залишає надій стати найкращим бомбардиром

Джерело - Чемпіон.

35-річний форвард Євген Селезньов нині тренується в клубі Минай, який є головним претендентом на те, щоб замінити донецький Олімпік в УПЛ в наступному сезоні.

Про це повідомляє сам футболіст.

Нагадаємо, Євген Селезньов в минулому сезоні був гравцем Колоса, в якому провів 12 поєдинків і забив п'ять голів, але через конфлікт на зборах був відрахований з команди. Йому залишається забити 8 голів, щоб стати кращим бомбардиром в історії чемпіонатів України.

Раніше, у Селезньова є домовленість з Кобіним щодо переходу в Минай.