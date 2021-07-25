УПЛ. Олександрія сенсаційно перемогла Зорю в 1 турі

Єдиний гол у матчі забив Калюжний

Джерело - Чемпіон.

У першому турі української Прем'єр-ліги Олександрія здобула мінімальну перемогу над Зорею.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Іван Калюжний на 40-й хвилині.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

25 липня, 1 тур

Зоря - Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 40 Калюжний

Зоря: Шевченко, Фаворов(Хомченовський 73), Вернидуб(Луньов 85), Імереков, Жуніор, Цвек, Назарина(Крістіан 73), Кочергін, Булеца, Шахаб (Гладкий 62), Громов(Аллахяр 62)

Запасні: Мацапура, Руфаті, Хомченовський, Нагнойний, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Гладкий

Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Калюжний(Дришлюк 72), Третьяков, Мірошніченко, Одарюк(Кожушко 69), Демченко, Цуріков, Дубра, Устименко(Спінеллі 74)

Запасні: Єрмаков, Мельник, Стецьков, Спінеллі, Дришлюк, Кожушку, Мустафаєв, Копина, Новіков

Жовті картки: Білик 64, Імереков 79, Кочергін 90+4, Гладкий 90+5, Бабогло 90+5

Нагадаємо, Десна у більшості розгромила Чорноморець.