Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні

Джерело - Football.ua.
Колишній головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук може повернутися до роботи в УПЛ.
Про це заявив сам фахівець.
"Ще до переїзду в Білорусь, я хотів повернутися в український футбол. Тоді я відчував, що настав час працювати вдома.
За свою кар'єру я більше працював за кордоном, ніж в Україні. Тому, звичайно хотілося б попрацювати в Україні. Тим більше зараз мені важливо бути поруч з сім'єю і сином. Як буде - подивимося, загадувати не хочу", - зазначив Григорчук.
Нагадаємо, Григорчук разом з Шахтарем (Солігорськ) виграв чемпіонат Білорусі і Кубок країни. Кілька днів тому фахівець залишив білоруський клуб.