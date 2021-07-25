 Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні | Футбол | Champion.com.ua
Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:38 1259
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:25 11298
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 25 липня
Сьогодні 16:22 2116
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 15:18 5815
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Сьогодні 14:30 1401
Клуб НХЛ Вегас вибрав на драфті українця
Сьогодні 12:39 727
Світоліна перемогла німкеню у першому колі Олімпіади
Сьогодні 11:22 1028
Токіо-2020. Усі призери першого змагального дня - 24 липня
Сьогодні 10:36 425
Український фехтувальник переміг швейцарця в 1/8 фіналу Олімпіади
Сьогодні 09:39 707
Зантарая поступився словенцю у 1/8 фіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 08:24 2465
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним Андрій Дунець
Сьогодні 14:30 1361
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі
ВІДЕО. Юний Денис Берінчик влаштував бій надворі в рідному селі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:42 8600
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки
26-річна харків'янка Ганна Васюк тягає вантажівки та літаки Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:05 806
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо
Росію звинуватили у несплаті за побутову техніку в Токіо Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:13 657
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол
У чемпіонаті MLS було забито фантастичний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:29 1392
Зірковий український боксер одружився
Зірковий український боксер одружився Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:22 972
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020
Дівчина дня. Неймовірна Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Іграх у Токіо-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:12 1507
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій
Гангстер із Чикаго: Берінчик знову здивував яскравим виходом на бій Андрій Твердохліб
Вчора 23:55 685
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо
Фото дня. Нагородження Дар'ї Білодід на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 23:43 1379
Під час відкриття Олімпіади в Токіо відбулися масові протести
Під час відкриття Олімпіади в Токіо відбулися масові протести Андрій Твердохліб
Вчора 20:56 355
Відео дня. Сльози розпачу та радості Дар'ї Білодід
Відео дня. Сльози розпачу та радості Дар'ї Білодід Андрій Твердохліб
Вчора 20:17 807
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 1590 2
Інгулець та Зірка: знайди десять відмінностей
Інгулець та Зірка: знайди десять відмінностей Андрій Дунець
Вчора 14:05 779
Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової
Олімпійська відвертість Ангеліни Радівілової Андрій Дунець
Вчора 11:53 876
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон
Російський Перший канал перервав трансляцію під час виходу збірної України на Олімпійський стадіон Андрій Твердохліб
23.07.2021 19:20 3292
Прямі трансляції
Навколо спорту

Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні

Сьогодні 15:25 402 0
Спеціаліст хоче попрацювати в українському клубі
Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні
#Григорчук

Джерело - Football.ua.

Колишній головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук може повернутися до роботи в УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"Ще до переїзду в Білорусь, я хотів повернутися в український футбол. Тоді я відчував, що настав час працювати вдома.

За свою кар'єру я більше працював за кордоном, ніж в Україні. Тому, звичайно хотілося б попрацювати в Україні. Тим більше зараз мені важливо бути поруч з сім'єю і сином. Як буде - подивимося, загадувати не хочу", - зазначив Григорчук.

Нагадаємо, Григорчук разом з Шахтарем (Солігорськ) виграв чемпіонат Білорусі і Кубок країни. Кілька днів тому фахівець залишив білоруський клуб.

Коментарі ()