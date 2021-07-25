Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні

Колишній головний тренер солігорського Шахтаря Роман Григорчук може повернутися до роботи в УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"Ще до переїзду в Білорусь, я хотів повернутися в український футбол. Тоді я відчував, що настав час працювати вдома.

За свою кар'єру я більше працював за кордоном, ніж в Україні. Тому, звичайно хотілося б попрацювати в Україні. Тим більше зараз мені важливо бути поруч з сім'єю і сином. Як буде - подивимося, загадувати не хочу", - зазначив Григорчук.