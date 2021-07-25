Нападник продовжує бути на роздоріжжі

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України та бельгійського Гента Роман Яремчук продовжує знаходитися на радарі римської Роми.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Вовки шукають центрального форварда на трансферному ринку. На цей час в них є три варіанти - окрім Яремчука ще нападник Зеніта Сердар Азмун і гравець ПСЖ Мауро Ікарді.

Останнім часом португальська Бенфіка була лідером у битві за українця, проте трансферні переговори поки не просуваються. Орли ще не продали свого нападника Гаріса Сеферовича, а також проблемою є те, що команда з Лісабону повинна проходити сито кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Яремчук відзначився 20 голами і 7 асистами у 34 матчах чемпіонату Бельгії, ставши найрезультативнішим гравцем буйволів.

Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.