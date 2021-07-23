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Бенфіка назвала умови трансферу Яремчука

Сьогодні 08:41 1465 0
Роман Яремчук може змінити клуб
Бенфіка назвала умови трансферу Яремчука
Фото - УАФ
#Яремчук, #Гент

Джерело - sport.ua.

25-річний форвард Гента і збірної України може продовжити кар'єру в Португалії.

Про це повідомляє видання Record.

Бенфіка вже провела переговори з Гентом щодо трансферу українця.

Гент хоче отримати за свого головного бомбардира 15 млн євро. Бенфіка готова заплатити цю суму, але є дві умови: клуб повинен пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів і продати в міжсезоння Харіса Сеферофіча, який після Євро-2020 потрапив в сферу інтересів декількох топ-клубів.

Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.

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