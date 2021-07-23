Бенфіка назвала умови трансферу Яремчука

Джерело - sport.ua.
25-річний форвард Гента і збірної України може продовжити кар'єру в Португалії.
Про це повідомляє видання Record.
Бенфіка вже провела переговори з Гентом щодо трансферу українця.
Гент хоче отримати за свого головного бомбардира 15 млн євро. Бенфіка готова заплатити цю суму, але є дві умови: клуб повинен пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів і продати в міжсезоння Харіса Сеферофіча, який після Євро-2020 потрапив в сферу інтересів декількох топ-клубів.
Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.