Бенфіка назвала умови трансферу Яремчука

Роман Яремчук може змінити клуб

25-річний форвард Гента і збірної України може продовжити кар'єру в Португалії.

Про це повідомляє видання Record.

Бенфіка вже провела переговори з Гентом щодо трансферу українця.

Гент хоче отримати за свого головного бомбардира 15 млн євро. Бенфіка готова заплатити цю суму, але є дві умови: клуб повинен пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів і продати в міжсезоння Харіса Сеферофіча, який після Євро-2020 потрапив в сферу інтересів декількох топ-клубів.

Нагадаємо, Яремчук та Безус пропустять старт єврокубку.