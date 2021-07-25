Алькоркон заморозив трансфер Зозулі через реакцію ультрас

Фани протестують проти переходу українця

Трансфер українця Романа Зозулі в іспанський Алькоркон знаходиться під загрозою зриву.

Про це повідомляє As.

Іспанський клуб заморозив операцію з переходу футболіста. Причиною стала негативна реакція фанів Алькоркона, які в соцмережах виступили проти переходу українця до складу гончарів.

Угода Зозулі та Алькоркона була практично укладена, але наразі невідомо, чи повернутися сторони до угоди.

Нагадаємо, кілька найбільших фанатських угруповань Алькоркона виступили проти підписання Зозулі через його політичні погляди.