Донецький Шахтар у 1 турі української Прем'єр-ліги прийматиме Інгулець.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрік, Матвієнко, Траоре, Педріньо, Корнієн
Запасні: Пятов, Вітао, Антоніо, Дентиньо, Тете, Бондарнеко, Мудрик, Судаков, Конопля
Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай, Полегенько, Коробенко, Сітало, Шишка, Павлов, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов
Запасні: Шуст, Салем, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Асмелаш, Мельничук, Стефен