Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Перемовини між представниками 28-річного хавбека Поля Погба та Манчестер Юнайтед зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Sky Sports.

Запропонований варіант нового контракту не влаштував Погба, а тому він його відхилив. Дуже малоймовірно, що Поль все ж продовжить співпрацю з манчестерським клубом. Відповідно, МЮ повинен вирішити, продавати його влітку чи відпустити безплатно наступного року. Серед претендентів на гравця називають ПСЖ та Реал.

Поль Погба зіграв 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед хочуть продажу Погба.