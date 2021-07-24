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Безсмертний: Отримав задоволення від гри ФК Львів

Сьогодні 11:55 341 0
Анатолій Безсмертний прокоментував матч проти Маріуполя
Безсмертний: Отримав задоволення від гри ФК Львів
#ФК Львів, #Безсмертний

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний оцінив старт нового сезону чемпіонату України для його команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми заспокоїли Ернеста після помилки. Десь початок гри у нього не склалося, але він досить швидко взяв себе в руки і виправився. Почав діяти так, як ми його просили перед грою.

Багатьох гравців немає, десь нерви дають про себе знати. Я від його гри отримав задоволення. Як і від гри всієї команди в цілому.

Я дуже радий за Артура Ременяк, який забив гол. Хлопці дуже важко працювали на підготовчих зборах і десь Артур загубився.

Але під кінець зборів вже почав випливати, і тренерський штаб довірив йому місце в стартовому складі", - сказав Безсмертний.

Нагадаємо, Львів та Маріуполь не виявили сильнішого у 1 турі УПЛ.

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