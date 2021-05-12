Безсмертний пояснив трансферний вектор Львова

Головний тренер ФК Львів Анатолій Безсмертний готовий працювати з будь-якими футболістами.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Хочеться спокійно працювати, думати про футбол і про команду. Ось це для мене важливо. Команда повинна зростати, зміцнюватися, додавати. І клуб повинен додавати роботою з уболівальниками. Але перш за все – постановка гри, досягнення результату.

У нас все колегіально вирішується. Обговорюємо кожну кандидатуру футболістів. Мене це влаштовує. Ми говоримо, яку позицію потрібно зміцнити, потім сідаємо і говоримо по тій чи іншій кандидатурі.

Бразильський вектор... Ми не відмовляємося від будь-якого якісного футболіста. Готові розглядати будь-якого кандидата в команду. Іноземець він чи українець – проблеми немає. Аби людина приносила користь колективу. Кидатися у крайнощі не будемо: хотілося б більше українців, але відмовлятися від іноземців не будемо.

Щодо контрактів – у нас все закрито. Основний кістяк команди намагаємося зберегти. Хоча можуть бути проблеми, тому що хлопцями теж цікавляться, є запрошення", – сказав Безсмертний.