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ПСЖ впевнений у трансфері Погба

Сьогодні 12:55 202 0
Поль Погба може змінити клуб
ПСЖ впевнений у трансфері Погба
Фото - gettyimages
#Погба, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

ПСЖ планує оформити перехід хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво ПСЖ переконане, що 50 млн євро вистачить, хоча 5 років тому "червоні дияволи" заплатили Ювентусу 105 млн. Втім, цього літа Погба відмовляється продовжувати контракт з манкуніанцями. Чинна угода завершується через рік, і є великий ризик безкоштовної втрати чемпіона світу.

Поль Погба зіграв 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед у минулому сезоні, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед хочуть продажу Погба.

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