Гравці Манчестер Юнайтед хочуть продажу Погба

Джерело - football24.ua.
Гравці Манчестер Юнайтед з оточення Погба вважають, що клубу варто продати Поля.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
На думку товаришів французького хавбека, це пішло б на користь і самому Полю, і "червоним дияволам". Джерело також заперечує чутки про перемовини ПСЖ з Юнайтед щодо півзахисника.
Сам Погба не приховує свого бажання приєднатись до мадридського Реала. Чинний контракт Поля з МЮ розрахований до літа 2022-го.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Реала.