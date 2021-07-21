Гравці Манчестер Юнайтед хочуть продажу Погба

Поль Погба може покинути Манчестер Юнайтед

Гравці Манчестер Юнайтед з оточення Погба вважають, що клубу варто продати Поля.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

На думку товаришів французького хавбека, це пішло б на користь і самому Полю, і "червоним дияволам". Джерело також заперечує чутки про перемовини ПСЖ з Юнайтед щодо півзахисника.

Сам Погба не приховує свого бажання приєднатись до мадридського Реала. Чинний контракт Поля з МЮ розрахований до літа 2022-го.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Реала.