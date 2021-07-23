Зозуля може продовжити виступи в іспанській Сегунді

Джерело - Чемпіон.

Нападник Роман Зозуля дуже близький до переходу в іспанський Алькоркон.

Про це повідомляє журналіст радіо COPE Даніель Асенхо.

Наразі українець залишається в статусі вільного агента після відходу з Альбасете, який вилетів з Сегунди (другого за силою іспанського дивізіону).

Роман перейшов в Альбасете у вересні 2017 року. Загалом українець відіграв за клуб у 142 поєдинках, записавши до свого активу 26 голів та 11 асистів.

Нагадаємо, Зозуля отримав кілька пропозицій продовження кар'єри із Іспанії.