 Львів - Маріуполь 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Маріуполь 1:1. Огляд матчу

Вчора 21:54 289 0
Кулаков забив перший гол у нинішньому сезоні УПЛ
Львів - Маріуполь 1:1. Огляд матчу
#Львів, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі української Прем’єр-Ліги Львів зіграв внічию з ФК Маріуполь.

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 липня

Львів - Маріуполь 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Кулаков, 1:1 - 33 Ременяк

ФК Львів: Орест Костик, Шина, Іван Брікнер (Сергій Політило 87), Назарій Нич (Маруан Міхобі 85), Борис Крушинський (Дмитро Семенів 85), Олександр Романчук, Володимир Якімець (Олексій Зозуля 82), Фране Чір'як, Андрій Бусько, Артур Ременяк (Енес Махмутовіч 82), Ернест Антві

ФК Маріуполь: Олег Кудрик, Станіслав Микицей, Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов (Михайло Хромей 80), Сергій Горбунов, Андрій Кулаков (Богдан В'юнник 80), Микита Петерман (Олег Очеретько 60), Петро Стасюк, Кирило Меліченко (Олексій Кащук 55)

Попередження: Фране Чір'як 58 - Дмитро Мишньов 14, Станіслав Микицей 73

Нагадаємо, італійський телеканал транслюватиме матчі Шахтаря.

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