Італійський телеканал транслюватиме матчі Шахтаря

В Італії тепер підвищена увага до донецького клубу

Джерело - Чемпіон.

Італійська телекомпанія Sky Italia придбала права на трансляцію матчів Шахтаря в новому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Веслі Віктор Мак.

Вже завтра, 24 липня вони покажуть матч першого туру УПЛ Шахтар - Інгулець. Початок - о 19:30 за Києвом.

Відзначимо, що призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера Шахтаря викликало в Італії підвищений інтерес до гірників.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Де Дзербі був клуб Серії А Сассуоло.

Раніше, Малишев покинув Шахтар.