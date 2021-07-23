Італійський телеканал транслюватиме матчі Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Італійська телекомпанія Sky Italia придбала права на трансляцію матчів Шахтаря в новому сезоні.
Про це повідомляє журналіст Веслі Віктор Мак.
Вже завтра, 24 липня вони покажуть матч першого туру УПЛ Шахтар - Інгулець. Початок - о 19:30 за Києвом.
Відзначимо, що призначення Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера Шахтаря викликало в Італії підвищений інтерес до гірників.
Нагадаємо, попереднім місцем роботи Де Дзербі був клуб Серії А Сассуоло.
Раніше, Малишев покинув Шахтар.