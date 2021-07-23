Збірна Росії отримала нового головного тренера

РФС знайшов заміну Станіславу Черчесову

Російський футбольний союз новим головним тренером національної збірної призначить Валерія Карпіна.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Контракт буде підписаний в понеділок, 26 липня. Угода буде розрахована до 31 грудня 2021 року з можливістю подальшого продовження.

З 2017 року Карпін очолює Ростов. Швидше за все, він буде суміщати посади в збірній і в клубі.

На посаді головного тренера збірної Росії Карпін замінить Станіслава Черчесова, який пішов у відставку після невдачі на Євро-2020.

Раніше, ФІФА відсторонила трьох росіян від футболу через допінг.