Збірна Росії отримала нового головного тренера

Джерело - rfs.ru.
Російський футбольний союз новим головним тренером національної збірної призначить Валерія Карпіна.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Контракт буде підписаний в понеділок, 26 липня. Угода буде розрахована до 31 грудня 2021 року з можливістю подальшого продовження.
З 2017 року Карпін очолює Ростов. Швидше за все, він буде суміщати посади в збірній і в клубі.
На посаді головного тренера збірної Росії Карпін замінить Станіслава Черчесова, який пішов у відставку після невдачі на Євро-2020.
Раніше, ФІФА відсторонила трьох росіян від футболу через допінг.