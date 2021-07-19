ФІФА відсторонила трьох росіян від футболу через допінг

Усі три гравці викриті у використанні заборонених речовин

Джерело - ФІФА.

Антидопінговий комітет ФІФА наклав санкції на трьох російських гравців - Володимира Обухова, Івана Князєва і Дарину Мещерякову

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За результатами допінг-контролю, проведеного в 2013 році, і подальшого аналізу даних, всі три гравці викриті у використанні заборонених речовин: метандієнону (різновид анаболічних стероїдів) - в разі Обухова та Князєва, фуросеміду (сечогінний препарат) - в разі Мещерякової.

Князєв і Мещерякова дискваліфіковані на два роки. Обухов, який співпрацював з ФІФА і визнав порушення, відсторонений від футболу на шість місяців - до 2 грудня 2021 року.

Раніше Росія зняла цілу команду з Олімпіади через допінг.