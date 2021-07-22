Малишев покинув Шахтар

Джерело - isport.ua.
Півзахисник донецького Шахтаря Максим Малишев поки не визначився зі своїм майбутнім у футболі.
Про це повідомляє ISPORT.
Контракт Малишева з гірниками підійшов до кінця і продовжувати його сторони не стали. Гравець ситуацію зі своїм майбутнім обговорювати відмовився.
Нагадаємо, 28-річний футболіст має хронічні проблеми з коліном. В останній раз він грав за першу команду Шахтаря 3 квітня 2019 року.
Поки невідомо, чи завершить Малишев кар'єру або, можливо, спробує заграти за інший клуб. Гірники готові запропонувати Максиму місце дитячого тренера в Академії.