Зозуля отримав кілька пропозицій продовження кар'єри із Іспанії

Українець хоче залишитися у Сегунді

Український нападник Роман Зозуля не задумується про переїзд у новий чемпіонат.

Про це повідомляє Динамоманія.

Альбасете вилетів із Сегунди, тому довелося припинити співпрацю із 31-річним українським легіонером.

Зозуля не планує покидати Іспанію. Ба більше, Роман нібито вже отримав кілька пропозицій від команд все тієї ж Сегунди.

Нагадаємо, Зозуля перебрався в Альбасете восени 2017-го року на правах вільного агента і зумів стати культовою постаттю для уболівальників команди. У минулому сезоні нападник відіграв 37 матчів, забивши лише два голи.

Раніше, Зеленський нагородив Зозулю орденом.