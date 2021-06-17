Зозуля отримав кілька пропозицій продовження кар'єри із Іспанії

Джерело - football24.ua.
Український нападник Роман Зозуля не задумується про переїзд у новий чемпіонат.
Про це повідомляє Динамоманія.
Альбасете вилетів із Сегунди, тому довелося припинити співпрацю із 31-річним українським легіонером.
Зозуля не планує покидати Іспанію. Ба більше, Роман нібито вже отримав кілька пропозицій від команд все тієї ж Сегунди.
Нагадаємо, Зозуля перебрався в Альбасете восени 2017-го року на правах вільного агента і зумів стати культовою постаттю для уболівальників команди. У минулому сезоні нападник відіграв 37 матчів, забивши лише два голи.
Раніше, Зеленський нагородив Зозулю орденом.