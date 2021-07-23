Джерело - isport.ua.
Півзахисник Шахтаря Маркіньйос Сіпріано майбутній сезон проведе у Швейцарії.
Про це повідомляє UOL.
Гірники віддали 22-річного бразильця в оренду на один сезон в Сьон. Примітно, що швейцарський клуб також має право викупу Сіпріано після кампанії-2021/22.
Відзначається, що на футболіста також претендували бразильська Байя, французький Ам'єн і Аль-Джазіра з ОАЕ.
У минулому сезоні Маркіньос відіграв вісім матчів за Шахтар в УПЛ, відзначившись одним ассистом.
Раніше, Малишев покинув Шахтар.