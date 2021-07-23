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Олександрія підпише екслідера Динамо

Сьогодні 13:13 1153 0
Сергій Рибалка повернеться в УПЛ
Олександрія підпише екслідера Динамо
#Рибалка, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка стане гравцем Олександрії.

Про це повідомляє Бомбардир.

Останнім клубом 31-річного хавбека був турецький Сівасспор, який українець покинув після закінчення контракту. За останні два сезони Рибалка не зіграв жодного офіційного матчу.

У структурі ДинамоР ибалка перебував з перервами на оренди з 2008 по 2017 роки та зіграв 104 матчі, забив 3 голи і віддав 5 асистів. З 2014 по 2017 роки був одним з ключових виконавців у команді Сергія Реброва.

Раніше Рибалка вказав винного у тому, що він залишив Динамо.

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