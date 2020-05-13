Рибалка вказав винного у тому, що він залишив Динамо

В українського хавбека Сівасспора Сергія Рибалки у Динамо не склалися стосунки з Олександром Хацкевичем.

Про це заявив сам футболіст.

"Я гравець Сівасспора. Клуб мав побажання: ми розірвали контракт, щоб вони могли взяти кількох гравців для підсилення, оскільки команда бореться за чемпіонство. Я пішов їм на поступки.

Вони дозволили мені повернутися в Україну для відновлення після травми. Дякую київському Динамо, яке дозволило мені тренуватися на їхній базі.

Чому переїхав до Туреччини? У мене не склалися стосунки з Хацкевичем. В останній день трансферного вікна агент запропонував поїхати в Сівасспор. Я погодився, оскільки не хотів сидіти в дублі. Спочатку була оренда, а потім клуб викупив контракт.

Повернутися в Україну? Поки ні. Повернуся тільки в Динамо", - зазначив Рибалка.