Шахтар оголосив заявку на сезон УПЛ 2021/22

До складу "гірників" увійшли 30 футболістів

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар заявив 30 футболістів для участі в матчах внутрішніх змагань сезону 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Сіпріано, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо, Коноплянка

Нападники: Дентіньо, Траоре, Сікан, Фернандо

У заявці немає ряду футболістів, які проходили збір з Шахтарем. Серед них - Марк Мампассі, Євген Гриценко, В'ячеслав Танковський, Максим Малишев, Олег Очеретько, Богдан В'юнник.

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Також не заявлений Жуніор Мораес, який, швидше за все, пропустить першу частину сезону через травму.

Нагадаємо, Сіпріано близький до оренди в Сьон.