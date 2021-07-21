Шахтар оголосив заявку на сезон УПЛ 2021/22

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар заявив 30 футболістів для участі в матчах внутрішніх змагань сезону 2021/22.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Воротарі: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Сіпріано, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо, Коноплянка
Нападники: Дентіньо, Траоре, Сікан, Фернандо
У заявці немає ряду футболістів, які проходили збір з Шахтарем. Серед них - Марк Мампассі, Євген Гриценко, В'ячеслав Танковський, Максим Малишев, Олег Очеретько, Богдан В'юнник.
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Також не заявлений Жуніор Мораес, який, швидше за все, пропустить першу частину сезону через травму.
Нагадаємо, Сіпріано близький до оренди в Сьон.