Краматорськ представив літніх новачків команди

До команди приєдналися відразу дев'ять нових гравців

Джерело - ФК Краматорськ.

Клуб Першої ліги Краматорськ (екс-Авангард) на передсезонної зустрічі з фанатами клубу провів презентацію літніх новачків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команду підсилили відразу дев'ять футболістів:

Максим Агапов (захисник);

Павло Мягков (захисник);

Кирило Прокопчук (захисник);

Олександр Медведєв (захисник);

Олексій Геловані (півзахисником);

Володимир Коробка (півзахисник);

Марат Даудов (півзахисник);

Денис Ндукве (Металіст 1925 оренда);

Павло Шушко (Маріуполь, оренда).

На зустрічі також представили нових керівників клубу - главу СК Краматорськ Карена Заргаряна і керівника клубу з питань футболу Данила Плахіна.

Раніше, Металіст втратив перемогу над Краматорськом у контрольному матчі.