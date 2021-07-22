Краматорськ представив літніх новачків команди

Джерело - ФК Краматорськ.
Клуб Першої ліги Краматорськ (екс-Авангард) на передсезонної зустрічі з фанатами клубу провів презентацію літніх новачків.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команду підсилили відразу дев'ять футболістів:
Максим Агапов (захисник);
Павло Мягков (захисник);
Кирило Прокопчук (захисник);
Олександр Медведєв (захисник);
Олексій Геловані (півзахисником);
Володимир Коробка (півзахисник);
Марат Даудов (півзахисник);
Денис Ндукве (Металіст 1925 оренда);
Павло Шушко (Маріуполь, оренда).
На зустрічі також представили нових керівників клубу - главу СК Краматорськ Карена Заргаряна і керівника клубу з питань футболу Данила Плахіна.
Раніше, Металіст втратив перемогу над Краматорськом у контрольному матчі.