Металіст втратив перемогу над Краматорськом у контрольному матчі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Металіст у контрольному матчі зіграв внічию із Краматорськом.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Товариський матч

18 липня

Металіст - Краматорськ 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - Резепов, 1:1 - 6 Порох, 2:1 - 24 Ріаскос, 2:2 - 89 Гунічев

Металіст: Рибка, Люлька (Цуріков, 61), Мізюк, Порох, Шопін (Шамич, 61), Банада (Стрижак, 46), Поступаленко (Демченко, 76), Балулі (Білий, 46), Нехтій (Писко, 61), Ріаскос (Рязанцев, 46), Фомін (к) (Жо, 46). Запасні: Бубенцов, Денчук, Сарапій, Федорів.

Краматорськ: Поспєлов (Якубенко, 46), Агапов, гравець на перегляді (гравець на перегляді, 69), Сафонов, Козлов (Куканов, 57), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 69), Дорошенко (к), Резепов (Трояновський, 46), гравець на перегляді, Коробка (Гунічев, 57), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46).

Раніше, Динамо обіграло Етуаль у контрольному матчі.