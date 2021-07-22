Мехелен хоче викупити контракт Шведа у Селтіка

Джерело - Чемпіон.
Бельгійський Мехелен веде переговори з Селтіком про перехід українця Мар'яна Шведа на постійній основі.
Про це повідомляє Belgian Football Podcast.
24-річний вінгер виступав за Мехелен в минулому сезоні на правах оренди. У складі бельгійської команди Швед провів 24 матчі, забивши п'ять голів і віддавши три результативні передачі. Права на вінгера належать Селтіку, де він не зміг закріпитися в основі.
Раніше сам футболіст заявив, що хоче продовжити кар'єру в Бельгії.
У минулому сезоні Мехелен не зумів пробитися в єврокубки, поступившись місцем в Лізі конференцій Генту.