Швед визначився зі своїм майбутнім

Український форвард шотландського Селтіка Мар'ян Швед хоче продовжити грати бельгійський Мехелен, де він провів минулий сезон в оренді.

Про це заявив сам футболіст.

"Я хочу залишитися в Мехелені, тому що в Селтіку мені шансів не дають. Тут я отримав можливість грати, можливість, яку я не мав в Шотландії.

Я дійсно задоволений тим, як пройшов минулий сезон, тому що у мене було багато ігрового часу і це допомогло мені набути впевненості в собі.

Коли я тільки приїхав сюди, я не був адаптований ні до свого нового клубу, ні до бельгійського футболу. Але я став сильнішим, як морально, так і фізично, тому я задоволений свій формою.

Термін моєї оренди добігає кінця, але я хочу залишитися в Мехелені, тому що я знаю, що тут мені довіряють. Жоден футболіст не зможе добре грати без довіри", - зазначив Швед.