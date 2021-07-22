Оріховський пояснив перехід у Рух

Рух є дуже амбітним проєктом, який рухається у правильному напрямку.

Про це розповів новачок львівського клубу Павло Оріховський.

"Радий, що підписав контракт із "Рухом" та опинився у такому чудовому місці. Помітно неозброєним оком, що це клуб, який розвивається, тому, гадаю, ми разом будемо рухатися у правильному напрямку. До мене надійшла пропозиція від керівництва Руху. Ми зустрілися та обговорили всі деталі. Я взяв час на роздуми, порадився з дружиною та рідними і вирішив перейти саме до львівського клубу.

Я зважав на багато факторів. Рух – це дуже амбіційний проєкт. Приваблює той факт, що президент клубу будує круту сучасну Академію. Насправді це відіграло дуже важливу роль", — зазначив Оріховський.