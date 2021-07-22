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Оріховський пояснив перехід у Рух

Сьогодні 13:55 428 0
25-річний український півзахисник Павло Оріховський прокоментував підписання контракту зі львівським Рухом
Оріховський пояснив перехід у Рух
#Рух

Джерело - fcrukh.com.

Рух є дуже амбітним проєктом, який рухається у правильному напрямку.

Про це розповів новачок львівського клубу Павло Оріховський.

"Радий, що підписав контракт із "Рухом" та опинився у такому чудовому місці. Помітно неозброєним оком, що це клуб, який розвивається, тому, гадаю, ми разом будемо рухатися у правильному напрямку. До мене надійшла пропозиція від керівництва Руху. Ми зустрілися та обговорили всі деталі. Я взяв час на роздуми, порадився з дружиною та рідними і вирішив перейти саме до львівського клубу.

Я зважав на багато факторів. Рух – це дуже амбіційний проєкт. Приваблює той факт, що президент клубу будує круту сучасну Академію. Насправді це відіграло дуже важливу роль", — зазначив Оріховський.

Раніше, Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів.

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