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Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів

Сьогодні 16:42 621 0
Нагадаємо, у ФК Львів масштабний спалах коронавірусу
Рух оголосив про підписання угоди з Ареною Львів
#Рух, #Арена Львів

Джерело - офіційний сайт Руху.

Рух підтвердив підписання договору з Ареною Львів про проведення матчів у сезоні 2021/22.

Про це йдеться у заяві львівського клубу.

"У ході складних переговорів між Рухом і керівництвом Арени Львів нам вдалося досягти компромісу і підписати договір на умовах вигідних для клубу. Тепер за кожен матч на Арені Львів Рух платитиме 210 тисяч грн. Оплата підігріву відбуватися на умовах нашого клубу. На це Рух був готовий з самого початку", - сказано на офіційному сайті львівського клубу.

Нагадаємо, у ФК Львів масштабний спалах коронавірусу.

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