КуПС - Ворскла: Де дивитися матч Ліги Конференцій

Джерело - Чемпіон.
Ворскла у 2-му відбірковому раунді Ліги Конференцій зустрінеться з фінським КуПС.
Матч відбудеться 22 липня у фінському Куопіо на стадіоні Куопіон Кескускенття. Початок о 19:00.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Ворскла у 2-му відбірковому раунді Ліги Конференцій зустрінеться з фінським КуПС.
Матч відбудеться 22 липня у фінському Куопіо на стадіоні Куопіон Кескускенття. Початок о 19:00.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.