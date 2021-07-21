 ПСВ знищив Галатасарай, Пластун з Лудогорцем вивіз нічию зі Словенії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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ПСВ знищив Галатасарай, Пластун з Лудогорцем вивіз нічию зі Словенії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:57 75 0
Результати другого кваліфікаційного раунду ЛЧ
ПСВ знищив Галатасарай, Пластун з Лудогорцем вивіз нічию зі Словенії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2021/22.

У Словенії чемпіон країни Мура зіграла внічию з Лудогорцем. Ігор Пластун вийшов з перших хвилин та провів на полі весь поєдинок.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, Другий раунд
21 липня

Кайрат Алмати - Црвена Звезда 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Канте, 1:1 - 57 Мікановіч (автогол), 2:1 - 79 Баньяк

Мальме - ХІК 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Чолак, 1:1 - 68 Ріскі, 2:1 - 74 Крістіансен

Мура - Лудогорець 0:0

Слован Братислава - Янг Бойз 0:0

Легія - Флора 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Капустка, 1:1 - 53 Саппінен, 2:1 - 90+1 Лопеш

Олімпіакос Пірей - Нефтчі Баку 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Камара

ПСВ - Галатасарай 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Захаві, 2:0 - 35 Захаві, 2:1 - 42 Кілінч, 3:1 - 52 Гетце, 4:1 - 84 Захаві, 5:1 - 89 Гетце

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