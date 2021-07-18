Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Реала

Манчестер Юнайтед може підсилитись нападником Реала

Манчестер Юнайтед розглядає варіант з підписанням нападника Реала Жуніора Вінісіуса.

Про це повідомляє The Mirror.

Реал також зацікавлений у трансфері 21-річного бразильця, адже Перес не втрачає надії придбати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і потребує ресурсів для цього. Мадридці розраховують отримати за Жуніора близько 70 млн євро.

"Вершкові" придбали Вінісіуса у Фламенго за 45 млн євро. У минулому сезоні Ла-Ліги Жуніор провів 35 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

Раніше, Манчестер Юнайтед підтвердив трансфер Санчо.