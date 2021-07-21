Клуби Серії А мають намір скоротити лігу до 18 команд

Італійські команди переконав звіт про економічну вигоду

Джерело - Football Italia.

Клуби Серії А всерйоз розмірковують про скорочення ліги до 18 команд і введення плей-оф.

Про це повідомляє Football Italia.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна вже неодноразово просував таку ідею.

Клуби погоджуються, що лізі потрібні реформи. Це стало зрозуміло після аналітичного звіту Deloitte, який показав економічну вигоду від подібних перетворень.

Передбачається, що лігу скоротять з 20 команд до 18, що дозволить зробити календар більш вільним. Ще одна ідея Гравіни: плей-оф за чемпіонство і високі позиції.

Потенційні реформи обговорять в середу. Відзначається, що якщо їх погодяться запровадити, то це станеться з сезону-2023/24.

Нагадаємо, Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А.