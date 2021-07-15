 Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
Вчора 13:34 2341
Гол Шика Шотландії з 45 метрів визнаний найкращим на Євро-2020
Вчора 20:10 2047
ФК Минай включено до складу УПЛ сезону 2021/22
Вчора 14:43 591
Ракицький: Мені подобається в Пітері, але я українець
Вчора 13:55 960
Маркевич: До гри збірної України є питання
Вчора 13:09 1170
Костюк пропустить Олімпійські ігри
Вчора 11:23 1193
Гірн назвав причину зриву бою Ф'юрі - Вайлдер
Вчора 10:24 1402
Ракицький: Я люблю Україну і віддавав всі сили за цю футболку
Вчора 10:09 1575 2
Зубков та Харатін допомогли Ференцварошу вийти до 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
13.07.2021 23:53 2134
Бех-Романчук перемогла на етапі Діамантової ліги в Гейтсхеді
13.07.2021 23:29 899
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зашквар дня. Київське Динамо прорекламувало абонементи з фотографією фанатів московського Динамо
Зашквар дня. Київське Динамо прорекламувало абонементи з фотографією фанатів московського Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 21:17 1298
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля
Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями із річницею весілля Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 1253 2
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні
Гравці Динамо влаштували баттл на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 13:12 520
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість
Матч українського тенісиста на турнірі в США перервав неочікуваний гість Valeriy Ruchka
Вчора 12:12 734
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером
Футболісти збірної України зробили спільне фото з російським репером Андрій Твердохліб
13.07.2021 23:18 3387 5
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
13.07.2021 19:51 2318
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
13.07.2021 19:31 324
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
13.07.2021 18:47 1908
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
13.07.2021 17:01 1177
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
13.07.2021 16:45 6492
Прямі трансляції
Навколо спорту

Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А

Сьогодні 10:10 150 0
Базова дата першого туру - 22 серпня
Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А
#Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Серія А оприлюднила календар на наступний сезон 2021/22.

Перший тур стартує вже 22 серпня, а завершення сезону заплановано на 22 травня.

На старті чемпіонату Аталанта, яку представляють українці Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, проведе виїзний матч з Торіно.

Інтер, який завоював чемпіонство в минулому сезоні, в першому турі зустрінеться з Дженоа. Мілан визначить найсильнішого з Сампдорією, Ювентус - з Удінезе.

Серія А. 1-й тур

Болонья - Салернітана

Кальярі - Спеція

Емполі - Лаціо

Верона - Сассуоло

Інтер - Дженоа

Наполі - Венеція

Рома - Фіорентина

Сампдорія - Мілан

Торіно - Аталанта

Удінезе - Ювентус

Раніше Ювентус відмовився від підписання захисника Аталанти.

Коментарі ()