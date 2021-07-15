Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А

Базова дата першого туру - 22 серпня

Джерело - Чемпіон.

Серія А оприлюднила календар на наступний сезон 2021/22.

Перший тур стартує вже 22 серпня, а завершення сезону заплановано на 22 травня.

На старті чемпіонату Аталанта, яку представляють українці Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, проведе виїзний матч з Торіно.

Інтер, який завоював чемпіонство в минулому сезоні, в першому турі зустрінеться з Дженоа. Мілан визначить найсильнішого з Сампдорією, Ювентус - з Удінезе.

Серія А. 1-й тур

Болонья - Салернітана

Кальярі - Спеція

Емполі - Лаціо

Верона - Сассуоло

Інтер - Дженоа

Наполі - Венеція

Рома - Фіорентина

Сампдорія - Мілан

Торіно - Аталанта

Удінезе - Ювентус

Раніше Ювентус відмовився від підписання захисника Аталанти.