Аталанта дізналася суперника у першому турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
Серія А оприлюднила календар на наступний сезон 2021/22.
Перший тур стартує вже 22 серпня, а завершення сезону заплановано на 22 травня.
На старті чемпіонату Аталанта, яку представляють українці Руслан Маліновський і Віктор Коваленко, проведе виїзний матч з Торіно.
Інтер, який завоював чемпіонство в минулому сезоні, в першому турі зустрінеться з Дженоа. Мілан визначить найсильнішого з Сампдорією, Ювентус - з Удінезе.
Серія А. 1-й тур
Болонья - Салернітана
Кальярі - Спеція
Емполі - Лаціо
Верона - Сассуоло
Інтер - Дженоа
Наполі - Венеція
Рома - Фіорентина
Сампдорія - Мілан
Торіно - Аталанта
Удінезе - Ювентус
Раніше Ювентус відмовився від підписання захисника Аталанти.